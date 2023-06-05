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Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 21:57
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство!

От имени всех канадцев поздравляю Вас и граждан Вашей страны с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости.

Канада довольна укреплением связей с Азербайджаном, 30-летие установления дипломатических отношений с которым мы отмечаем. Наше партнерство опирается на общие ценности, в том числе долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе, а также связи между народами, налаженные активной азербайджано-канадской общиной.

Наши позитивные двусторонние связи становятся еще прочнее благодаря совместным усилиям, направленным на решение таких важных вопросов, как расширение полномочий женщин, глобальная безопасность и охрана окружающей среды. Канада готова к дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном, а также приложению совместных усилий во имя лучшего будущего для наших граждан.

По случаю этого праздника желаю Вам и народу Азербайджана благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın General-Qubernatoru Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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