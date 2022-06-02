Мэри Саймон: Канада довольна расширением связей с Азербайджаном

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени всех канадцев поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником страны – Днем Независимости.

В то время, как приближается 30-я годовщина установления дипломатический отношений между нашими странами, Канада довольна расширением связей с Азербайджаном. Наше партнерство, опирающееся на прочные связи двух народов и активное азербайджано-канадское общество, еще более укрепилось благодаря нашей приверженности международному сотрудничеству в решении представляющих общий интерес важных вопросов, таких как расширение полномочий женщин и охрана окружающей среды.

Сегодня, когда наши страны стараются построить лучшее будущее для своих граждан, Канада надеется на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном.

Канадский народ, присоединяясь в этот знаменательный день к азербайджанскому народу, а также ко всем проживающим в Канаде азербайджанцам, отмечает вместе с Вами День Независимости. Желаю всему Вашему народу мира и процветания".