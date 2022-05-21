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Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева

Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева Генерал-губернатор Австралийского Союза Дэвид Джон Херли направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 18:41
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева

Генерал-губернатор Австралийского Союза Дэвид Джон Херли направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в тексте говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Австралии передаю Вам, правительству и народу Азербайджана самые сердечные пожелания по случаю Дня Независимости.

Убежден, что дружественные связи между нашими странами будут успешно развиваться и впредь".

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya İttifaqının General-Qubernatoru İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

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