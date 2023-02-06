Генерал: Азербайджанские спасатели будут осуществлять деятельность в Турции до полного завершения работ

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий произошедшего в Турции сильного землетрясения спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в составе 4

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий произошедшего в Турции сильного землетрясения спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в составе 420 человек прибыли в Адану.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов.

"В настоящее время спасатели направляются из Аданы в регион, где произошло землетрясение, для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия. Спасатели МЧС Азербайджана будут находиться рядом с братской Турцией и осуществлять деятельность до полного завершения работ", - подчеркнул генерал-майор.