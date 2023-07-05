О нас

Гендиректор Женевского офиса ООН высоко оценила деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения

Гендиректор Женевского офиса ООН высоко оценила деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения Высоко ценю деятельность Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:47
Гендиректор Женевского офиса ООН высоко оценила деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения

Высоко ценю деятельность Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам", выступив от имени генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Благодарю президента Ильхама Алиева за успешное председательство в ДН и ценю роль страны и ее деятельность в имплементации принципов и норм организации", - заявила Валовая. Она также отметила вклад Азербайджана в борьбе в пандемией коронавируса в рамках ДН.

Гендиректор Женевского отделения ООН добавила, что мир страдает от конфликтов, климатических проблем, нестабильной экономики и от других проблем, что вызывает опасность для человечества. И деятельность Движения неприсоединения вносит вклад в борьбу с мировыми катаклизмами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Azərbaycanın QH-dəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане
Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане
5 июля 2023 г. 10:43
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма
Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма
5 июля 2023 г. 10:32
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 10:30
Президент Азербайджана: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого
Президент Азербайджана: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого
5 июля 2023 г. 10:29
Президент: В период председательства в ДН Азербайджан решительно защищал интересы стран-участниц
Президент: В период председательства в ДН Азербайджан решительно защищал интересы стран-участниц
5 июля 2023 г. 10:11
В Баку состоится встреча глав МИД Турции и Ирана
В Баку состоится встреча глав МИД Турции и Ирана
5 июля 2023 г. 09:53
Глава МИД Турции прибыл с визитом в Азербайджан
Глава МИД Турции прибыл с визитом в Азербайджан
5 июля 2023 г. 09:29
В Баку проходит заседание министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоВ Баку проходит заседание министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 09:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi