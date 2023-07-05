Гендиректор Женевского офиса ООН высоко оценила деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения

Высоко ценю деятельность Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Высоко ценю деятельность Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам", выступив от имени генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Благодарю президента Ильхама Алиева за успешное председательство в ДН и ценю роль страны и ее деятельность в имплементации принципов и норм организации", - заявила Валовая. Она также отметила вклад Азербайджана в борьбе в пандемией коронавируса в рамках ДН.

Гендиректор Женевского отделения ООН добавила, что мир страдает от конфликтов, климатических проблем, нестабильной экономики и от других проблем, что вызывает опасность для человечества. И деятельность Движения неприсоединения вносит вклад в борьбу с мировыми катаклизмами.