Гендиректор ЮНЕСКО опровергла публикацию газеты Guardian

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова опровергла информацию, содержащуюся в статье от 5 сентября в газете Guardian под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом на сумму 3 млрд долларов", якобы о том, что ее муж Калин Митрев был вовлечен в широкомасштабную схему отмывания денег и лоббирования, связанных с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, И. Бокова комментируя данную информацию, заявила, что не имеет никакого отношения к этому, и уже заявила об этом Guardian.

"Как генеральный директор агентства ООН, я обязана развивать рабочие отношения со всеми членами организации в соответствии с политикой, установленной государствами-членами. И Азербайджан не является исключением", - заявила И. Бокова.