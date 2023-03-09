Гендиректор ВОЗ: Сфера здравоохранения не должна быть политизирована

Сфера здравоохранения не должна быть политизирована.

Сфера здравоохранения не должна быть политизирована.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в видеообращении участникам X Глобального Бакинского форума.

Гендиректор отметил, что сегодня ВОЗ работает над специальными мерами: "Важно, чтобы эти меры были имплементированы в системы здравоохранения всех стран".

По его словам, инвестиции в систему здравоохранения имеют особое значение, они влияют и улучшают также другие сферы.