Гендиректор ВОЗ: Сфера здравоохранения не должна быть политизирована

Сфера здравоохранения не должна быть политизирована.
Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в видеообращении участникам X Глобального Бакинского форума.
Гендиректор отметил, что сегодня ВОЗ работает над специальными мерами: "Важно, чтобы эти меры были имплементированы в системы здравоохранения всех стран".
По его словам, инвестиции в систему здравоохранения имеют особое значение, они влияют и улучшают также другие сферы.