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Гендиректор ВОЗ: Сфера здравоохранения не должна быть политизирована

Гендиректор ВОЗ: Сфера здравоохранения не должна быть политизирована Сфера здравоохранения не должна быть политизирована.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:12
Гендиректор ВОЗ: Сфера здравоохранения не должна быть политизирована
Тедрос Адханом Гебрейсус

Сфера здравоохранения не должна быть политизирована.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в видеообращении участникам X Глобального Бакинского форума.

Гендиректор отметил, что сегодня ВОЗ работает над специальными мерами: "Важно, чтобы эти меры были имплементированы в системы здравоохранения всех стран".

По его словам, инвестиции в систему здравоохранения имеют особое значение, они влияют и улучшают также другие сферы.

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