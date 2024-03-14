Гендиректор ВОЗ: Доверие между государствами было подорвано во время пандемии COVID-19

Из-за потока дезинформации в период пандемии коронавируса доверие между государствами и правительствами было подорвано.

Из-за потока дезинформации в период пандемии коронавируса доверие между государствами и правительствами было подорвано.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на открытии 11-го Глобального Бакинского форума.

По словам главы ВОЗ, последствия пандемии парализовали системы здравоохранения в странах.

Он отметил, что государства-члены ВОЗ продолжают переговоры о совместном соглашении, предусматривающем формирование необходимой базы для устранения недостатков, обнаруженных во время пандемии коронавируса.

Гебрейесус приветствовал усилия президента Ильхама Алиева в период пандемии и поблагодарил государство и народ Азербайджана.