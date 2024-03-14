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Гендиректор ВОЗ: Доверие между государствами было подорвано во время пандемии COVID-19

Гендиректор ВОЗ: Доверие между государствами было подорвано во время пандемии COVID-19 Из-за потока дезинформации в период пандемии коронавируса доверие между государствами и правительствами было подорвано.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 11:20
Гендиректор ВОЗ: Доверие между государствами было подорвано во время пандемии COVID-19

Из-за потока дезинформации в период пандемии коронавируса доверие между государствами и правительствами было подорвано.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на открытии 11-го Глобального Бакинского форума.

По словам главы ВОЗ, последствия пандемии парализовали системы здравоохранения в странах.

Он отметил, что государства-члены ВОЗ продолжают переговоры о совместном соглашении, предусматривающем формирование необходимой базы для устранения недостатков, обнаруженных во время пандемии коронавируса.

Гебрейесус приветствовал усилия президента Ильхама Алиева в период пандемии и поблагодарил государство и народ Азербайджана.

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Версия на английском языке Trust between states undermined during pandemic, WHO's Ghebreyesus says
Версия на азербайджанском языке ÜST-nin baş direktoru: Hazırda üzv dövlətlər çatışmayan məqamların aradan qaldırılması üçün birgə saziş üzrə danışıqlar aparırlar

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