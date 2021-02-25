Гендиректор Организации пограничных работ Пакистана прибыл в Азербайджан

Стороны отметили исключительную плодотворность визита

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с генеральным директором Организации пограничных работ Пакистана генерал-майором Камалем Азфаром.

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение текущим состояние дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Он отметил, что постоянная поддержка Пакистаном справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, высоко оцениваются государством и народом Азербайджана.

В ходе встречи была выражена уверенность, что встречи, проведенные в ходе визита представителей ведомства в Азербайджан, и посещение деоккупированных территорий создадут благоприятные условия для ознакомления с ситуацией в регионе, визит в целом будет выгодным и придаст положительный импульс развивающимся между странами связям.

Генерал-майор Камаль Азфар в свою очередь выразил Дж.Байрамову признательность за теплый прием, поздравил Азербайджанское государство и народ с Победой. Он с сожалением отметил масштаб разрушений, который пронаблюдал в ходе посещения деоккупированных территорий, но подчеркнул, что, несмотря на это, они испытывают чувство гордости от того, что эти территории перешли под контроль Азербайджана.

Стороны отметили исключительную плодотворность визита, также обсудили перспективы развития двусторонних связей.