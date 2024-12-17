Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил вклад Азербайджана в развитие межрелигиозных связей

10:53 Азербайджан, известный как центр мультикультурализма в мире, где никогда не было конфликтов на религиозно-национальной почве, высоко ценится за свои инициативы, вносящие вклад в межрелигиозные и межкультурные связи.

Азербайджан, известный как центр мультикультурализма в мире, где никогда не было конфликтов на религиозно-национальной почве, высоко ценится за свои инициативы, вносящие вклад в межрелигиозные и межкультурные связи.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммад аль-Малик в ходе встречи с находящимся с визитом в Марокко председателем Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамином Мамедовым.

Салим аль-Малик отметил, что атмосфера толерантности в Азербайджане, забота о мультикультурализме, исламских ценностях оказывают важное влияние на развитие отношений с ИСЕСКО.

Рамин Мамедов дал подробную информацию о политике Азербайджана в направлении укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, исламской солидарности, а также о деятельности Госкомитета по работе с религиозными организациями.

В ходе встречи была также подчеркнута важность международной конференции на тему "Межрелигиозная гармония: содействие мирному сосуществованию", которая пройдет сегодня в столице Марокко Рабате при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями, ИСЕСКО и посольства Азербайджана в Марокко.