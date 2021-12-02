Гендиректор ИСЕСКО: Высоко ценим усилия Азербайджана в вопросе построения мира

Проведение в Баку форума, посвященного теме мира, особенно важно в сложное время пандемии.

Проведение в Баку форума, посвященного теме мира, особенно важно в сложное время пандемии.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик, выступая с видеообращением на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

Он поблагодарил правительство Азербайджана за организацию подобного мероприятия.

"Мы собрались в важное время нашей жизни. COVID-19 повлиял на нашу жизнь, на наше взаимодействие. Пандемия четко выявила все проблемы неравенства, разницу между богатыми и бедными", - заявил гендиректор ИСЕСКО.

По его словам. "ничего кроме культуры не может создать почву, на которой вырастет мир".

"Древо мира противостоит ветру кризиса. ИСЕСКО привержен работать во благо достижения мира в этом регионе", - добавил Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил усилия Азербайджана, организовавшего подобный форум, в вопросе построения мира.