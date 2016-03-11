Гендиректор ИСЕСКО: Проблемы в мире сегодня существуют потому, что нет воли для их решения

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Проблемы в мире сегодня существуют, мне кажется, потому, что нет воли для их решения".

Как сообщает Report, об этом на панели "Как избежать войн в многополярном мире 21 века" в рамках IV Глобального Бакинского форума сказал гендиректор ИСЕСКО Абдельазиз аль-Тувейджри.

По его словам, сегодня Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезными вызовами. Как отметил аль-Тувейджри, Россия, используя свое право вето, не позволяет принятию резолюций в ООН, поэтому надо добиться реформ в Совбезе ООН.

Затронув в своей речи конфликт в Сирии, гендиректор ИСЕСКО сказал, что этот конфликт можно было бы решить в самом начале, и тогда миллионов беженцев из Сирии не существовало бы: "Сирия сегодня откатилась на 300 лет назад, а в стране орудуют террористы. Кто создал Исламское государство? Некоторые говорят, что ИГ создали США или Россия, некоторые говорят про Саудовскую Аравию и Иран. Я считаю, что ИГ создано для негативного имиджа мусульман. Во-вторых, организацию создали, чтобы разжечь конфликт между суннитами и шиитами".

Гендиректор ИСЕСКО также обвинил супердержавы в том, что они не наносят удары по позициям террористов в Сирии: "Россия, в частности, не бомбит в Сирии позиции ИГ. Неужели 34 страны, возглавляемые США, не могут найти главаря ИГ аль-Багдади? Неужели ИГ такая сверхсила, что ее не могут победить?".

Говоря о конфликте в Йемене, аль-Тувейджри сказал, что Иран сегодня поддерживает повстанцев, а Россия поддерживает позиции Ирана. По мнению аль-Тувейджри, Иран хочет занять доминантную роль на Ближнем Востоке.