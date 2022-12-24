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Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана

Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана 24 декабря генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 21:51
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана

24 декабря генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность генеральному директору ИСЕСКО за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО.

Глава государства высоко оценил деятельность ИСЕСКО и лично Салима бин Мухаммеда аль-Малика в связи с постоянной поддержкой справедливой позиции Азербайджана во время оккупации наших территорий и после освобождения их от оккупации и доведением до внимания мировой общественности фактов разрушения армянами в период оккупации историко-культурных памятников на азербайджанских землях.

Президент Ильхам Алиев также еще раз поблагодарил Салима бин Мухаммеда аль-Малика за поездку на наши освобожденные от оккупации территории.

Глава государства и генеральный директор ИСЕСКО выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Салим бин Мухаммед аль-Малик пригласил президента Ильхама Алиева посетить штаб-квартиру ИСЕСКО.

Глава государства с благодарностью принял приглашение и в свою очередь пригласил Салима бин Мухаммеда аль-Малика посетить с визитом нашу страну.

Генеральный директор ИСЕСКО любезно принял приглашение и выразил признательность.

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Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun Baş direktoru Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

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