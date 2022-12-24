Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана

24 декабря генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
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Президент Ильхам Алиев выразил признательность генеральному директору ИСЕСКО за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО.
Глава государства высоко оценил деятельность ИСЕСКО и лично Салима бин Мухаммеда аль-Малика в связи с постоянной поддержкой справедливой позиции Азербайджана во время оккупации наших территорий и после освобождения их от оккупации и доведением до внимания мировой общественности фактов разрушения армянами в период оккупации историко-культурных памятников на азербайджанских землях.
Президент Ильхам Алиев также еще раз поблагодарил Салима бин Мухаммеда аль-Малика за поездку на наши освобожденные от оккупации территории.
Глава государства и генеральный директор ИСЕСКО выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.
Салим бин Мухаммед аль-Малик пригласил президента Ильхама Алиева посетить штаб-квартиру ИСЕСКО.
Глава государства с благодарностью принял приглашение и в свою очередь пригласил Салима бин Мухаммеда аль-Малика посетить с визитом нашу страну.
Генеральный директор ИСЕСКО любезно принял приглашение и выразил признательность.