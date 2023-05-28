Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил президента Ильхама Алиева.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь и гордость передать Вашему превосходительству и Вашему народу приветствия и поздравления Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

ИСЕСКО полна решимости поддерживать государства-членов во всех их начинаниях, включая празднование в странах знаменательных дат. Мы вместе с Вами и всем Вашим народом отмечаем этот праздничный день.

Хочу заверить Вас в постоянной поддержке и сотрудничестве со стороны ИСЕСКО как сегодня, так и в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в нашем высочайшем почтении".