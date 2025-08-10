О нас

Гендиректор ICESCO: Азербайджан стал ярким примером решимости, способной объединить народы вокруг общих целей

Внешняя политика
10 августа 2025 г. 14:33
Благодаря мудрому руководству президента Ильхама Алиева Азербайджанская Республика стала ярким примером решимости, диалога и видения будущего, способного объединить народы вокруг общих целей.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву:

Поздравляя лидера и народ Азербайджана с подписанием 8 августа в Белом доме исторической мирной декларации между Азербайджаном и Арменией, аль-Малик оценил это как "яркое событие, освещающее горизонт Южного Кавказа надеждой и гармонией".

Версия на азербайджанском языке Əl-Malik: Azərbaycan xalqları ortaq məqsədlər ətrafında birləşdirə biləcək qətiyyətin parlaq nümunəsinə çevrilib

