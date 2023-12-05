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Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по гендерному равенству

Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по гендерному равенству Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по гендерному равенству, созданной в рамках Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC), организованной Азиатским банком развитии.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 09:52
Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по гендерному равенству

Организация Gender Hub Azerbaijan стала победителем премии CAREC по гендерному равенству, созданной в рамках Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC), организованной Азиатским банком развитии.

Как сообщает Report, 29 ноября в столице Грузии Тбилиси собрались представители 11 организаций из 10 стран-победительниц, получивших данную награду.

Награда CAREC по гендерному равенству направлена на оценку усилий и достижений как отдельных лиц, так и организаций-членов CAREC (Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

На церемонии присутствовала соучредитель и исполнительный директор организации Gender Hub Azerbaijan Марьям Меджидова, которая приняла награду от имени организации. На мероприятии также присутствовали представители Грузии, Кыргызстана, Китая и других азиатских стран.

Среди 200 заявок жюри выбрало 11 победителей, которым были вручены награды. Победители наград получат возможность участвовать в мероприятиях, организованных CAREC, сетевых мероприятиях, а также воспользоваться программами коучинга и менторства по лидерству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGender Hub Azərbaycan təşkilatı CAREC Gender Bərabərliyi mükafatının qalibi olub

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