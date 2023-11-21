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Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 25-летия SPECA

Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 25-летия SPECA Принят проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 25-летия Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик стран Центральной Азии (SPECA), предложенный Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистано
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:21
Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 25-летия SPECA

Принят проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 25-летия Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик стран Центральной Азии (SPECA), предложенный Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД).

Было отмечено, что в резолюции, озаглавленной "Трансформация нашего мира: повестка дня 2030 для устойчивого развития", подчеркивается важная роль SPECA как региональной программы, способствующей взаимопониманию, экономическому сотрудничеству и региональному развитию стран-участниц.

С полным текстом резолюции можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyası SPECA-nın 25-ci ildönümünün qeyd olunması barədə qətnamə qəbul edib

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