Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 25-летия SPECA

Принят проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 25-летия Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик стран Центральной Азии (SPECA), предложенный Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД).
Было отмечено, что в резолюции, озаглавленной "Трансформация нашего мира: повестка дня 2030 для устойчивого развития", подчеркивается важная роль SPECA как региональной программы, способствующей взаимопониманию, экономическому сотрудничеству и региональному развитию стран-участниц.
С полным текстом резолюции можно ознакомиться