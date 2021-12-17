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Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма 16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанно
Внешняя политика
17 декабря 2021 г. 10:48
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как передает Report, об этом сообщается на странице постоянного представительства России при ООН в Twitter.

Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Азербайджан и Армения поддержали документ. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдова.

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