Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанно

16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как передает Report, об этом сообщается на странице постоянного представительства России при ООН в Twitter.

Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Азербайджан и Армения поддержали документ. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдова.