Генассамблея ООН почтила минутой молчания память умерших от коронавируса

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проводимая по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева, началась с минуты молчания в память об умерших от коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проводимая по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева, началась с минуты молчания в память об умерших от коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы попросить представителей встать и почтить минутой молчания всех жертв пандемии коронавируса, включая сотрудников ООН", - сказал председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

В своем выступлении он назвал пандемию "невообразимым несчастьем".

"Мы все мечтаем о том дне, когда пандемия закончится, когда мы сможем без страха вдыхать свежий воздух полной грудью, сможем снова пожимать руки коллегам и обнимать членов семьи", - отметил он.

"После месяцев пандемии легко почувствовать разочарование, но не отчаивайтесь - мы работаем для вас, мы работаем для беженцев, для людей со сложными жизненными условиями, для детей, которые ждут возвращения в школы, для медработников, которые безустанно трудятся на передовой - ООН работает для вас, мы объединены для вас", - заключил Бозкыр.