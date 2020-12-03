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Генассамблея ООН почтила минутой молчания память умерших от коронавируса

Генассамблея ООН почтила минутой молчания память умерших от коронавируса Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проводимая по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева, началась с минуты молчания в память об умерших от коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Внешняя политика
3 декабря 2020 г. 19:47

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проводимая по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева, началась с минуты молчания в память об умерших от коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы попросить представителей встать и почтить минутой молчания всех жертв пандемии коронавируса, включая сотрудников ООН", - сказал председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

В своем выступлении он назвал пандемию "невообразимым несчастьем".

"Мы все мечтаем о том дне, когда пандемия закончится, когда мы сможем без страха вдыхать свежий воздух полной грудью, сможем снова пожимать руки коллегам и обнимать членов семьи", - отметил он.

"После месяцев пандемии легко почувствовать разочарование, но не отчаивайтесь - мы работаем для вас, мы работаем для беженцев, для людей со сложными жизненными условиями, для детей, которые ждут возвращения в школы, для медработников, которые безустанно трудятся на передовой - ООН работает для вас, мы объединены для вас", - заключил Бозкыр.

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