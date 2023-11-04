Гела Васадзе: Целесообразно провести в Грузии встречу официальных лиц Азербайджана и Армении

Было бы целесообразным организовать в Тбилиси встречи и диалоги официальных лиц, экспертов, рабочих групп Азербайджана и Армении.

Тбилиси может стать площадкой для встреч и диалога официальных лиц, экспертов, рабочих групп Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом журналистам заявил грузинский политолог Гела Васадзе.

По его словам, не столь важно, где будет подписано мирное соглашение, самое главное, чтобы оно было подписано. Для этого требуется провести большую работу, добавил Васадзе.

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев отметил, что Азербайджан уже выдвинул предложение о создании трехсторонней платформы с участием стран Южного Кавказа.

С таким предложением в свое время выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, инициатива была поддержана премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Но, по словам Шафиева, ответа на это предложение со стороны Армении пока нет.

Глава ЦАМО отметил, что Грузия - это место, где представители Армении и Азербайджана могут встречаться и проводить обсуждения.

Иллюстрацией может служить недавний Форум Шелкового пути, который прошел в Тбилиси и в котором участвовали премьер-министры трех стран Южного Кавказа.