Гектор Пиндар: Гвиане навязывают колониальное образование

Роль молодежи в Гвиане очень важна, однако современная молодежь находится под влиянием колониального образования.

Роль молодежи в Гвиане очень важна, однако современная молодежь находится под влиянием колониального образования.

Как сообщает Report, об этом заявил член политического бюро Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Гектор Пиндар на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость“ в Баку.

Он подчеркнул, что существуют трудности, связанные с изучением родных языков: "Это также имеет социально-экономические последствия, то есть они пытаются оторвать молодежь от корней, от культуры родителей. Дети не получают полное школьное образование и поэтому не могут найти работу. 26 тысяч молодых людей испытывают трудности с образованием".

Г.Пиндар также рассказал о росте уровня безработицы: "В связи с колониальной политикой еще больше растет безработица. 13 тысяч молодых людей страдают от безработицы, и их число продолжает расти".

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.