Гейдар Мамедов: Генпрокуроры из более чем 30 стран соберутся на конференции в Баку

На ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Баку ожидается участие генеральных прокуроров из более чем 30 стран.

На ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Баку ожидается участие генеральных прокуроров из более чем 30 стран.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель генпрокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

По его словам, на мероприятии также ожидается участие руководителей различных органов судебно-правовой системы из более чем 20 государств и представителей авторитетных международных организаций.

"Проведение 29-й Ежегодной конференции и общего собрания МАП в Баку с 28 сентября по 2 октября имеет исключительное историческое значение для нашего государства. Для участия в этом мероприятии зарегистрировались более 465 участников из 95 стран", - отметил Г.Мамедов.