Гейдар Асадов: Санкции Запада против России не оказали никакого влияния на азербайджано-российские отношения

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Санкции Запада, наложенные на Россию, не оказали никакого влияния на азербайджано-российские отношения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

По его словам, сотрудничество между двумя странами еще более развивается.

"Мы стараемся, как по линии таможни, министерства сельского хозяйства, так и по линии других ведомств упростить процесс экспорта, предпринимая соответствующие шаги. Сама Россия также заинтересована в этом", - заявил министр.