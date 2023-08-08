Эксперт ЦАМО: Гейдар Алиев сыграл важную роль в развитии азербайджано-узбекских отношений

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в развитии азербайджано-узбекских отношений.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в развитии азербайджано-узбекских отношений.

Как сообщает Report, об этом ведущий советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Нагы Ахмадов заявил на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, развитие отношений со странами Центральной Азии имело немаловажное значение во внешнеполитическом видении Гейдара Алиева. Кроме того, Азербайджан и Узбекистан имеют общие корни, язык и ценности, являющиеся крепкой основой для развития двустороннего сотрудничества.

"Азербайджан для Узбекистана - окно в Запад. Поэтому страны задействованы и в транспортно-логистических проектах",- сказал Н. Ахмадов.