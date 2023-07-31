Посол: Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Азербайджана и Марокко

Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Марокко и Азербайджана.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Марокко и Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщине восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

"Пользуясь случаем, хочу особо почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева. Он посетил Марокко в 1994 году. Вместе с покойным Его Величеством королем Хасаном II оба лидера заложили фундамент крепких уз братства, основанных на одинаково дорогих их сердцам концепциях - взаимной поддержке национального суверенитета и территориальной целостности",- сказал Адиль Эмбарш.

Посол добавил, что сегодня эти отношения продолжают король Марокко Мухаммед VI и президент Азербайджана Ильхам Алиев.