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Посол: Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Азербайджана и Марокко

Посол: Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Азербайджана и Марокко Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Марокко и Азербайджана.
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 20:15
Посол: Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Азербайджана и Марокко

Общенациональный лидер Гейдар Алиев и король Хасан II заложили фундамент крепких уз братства Марокко и Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщине восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

"Пользуясь случаем, хочу особо почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева. Он посетил Марокко в 1994 году. Вместе с покойным Его Величеством королем Хасаном II оба лидера заложили фундамент крепких уз братства, основанных на одинаково дорогих их сердцам концепциях - взаимной поддержке национального суверенитета и территориальной целостности",- сказал Адиль Эмбарш.

Посол добавил, что сегодня эти отношения продолжают король Марокко Мухаммед VI и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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