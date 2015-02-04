The Washington Times провела конференцию, посвященную отношениям между США и Азербайджаном

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 3 февраля при организации авторитетной американской газеты The Washington Times, в принадлежащем Конгрессу США Клубе Capitol Hill прошло мероприятие на тему: "Геополитика в Каспийском бассейне: значение союзничества США и Азербайджана". Как сообщает Report со ссылкой на AzerTAc, на мероприятии под модераторством редактора газеты The Washington Times Джона Соломона в соответствующей последовательности с докладами выступили посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, председатель комитета международных отношений и межпарламентских связей Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов и депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Сначала выступил председатель правления газеты The Washington Times Лари Бизли, который озвучил мысли об Азербайджане, развитии экономики страны, расширении среднего слоя населения и завоевании важной позиции в регионе.

Посол Элин Сулейманов, говоря об отношениях между США и Азербайджаном, отметил, что за последние 20 лет двусторонние отношения развивались по нарастающей и реализация такого важнейшего энергетического проекта как Баку-Тбилиси-Джейхан стала возможной благодаря взаимному сотрудничеству и серьезной поддержке США. Посол заявил, что в результате данного проекта изменилась география всего региона. Он также отметил, что сотрудничество двух стран не ограничивается энергетическим сектором, а охватывает более широкие сферы. В этом контексте он привел в пример партнерство между компаниями AZAL и Boeing, а также запуск на орбиту первого азербайджанского спутника производства США.

Э.Сулейманов отметил, что азербайджанский народ старается создать современное и благополучное государство в очень сложном геополитическом регионе и союзником этого государства являются США.

Самед Сеидов, в свою очередь, разъяснил особую значимость международных отношений для Азербайджана, отметив, что в основе внешней политики Азербайджана лежит налаживание дружеских связей со всеми странами. Подчеркнув значимость отношений с США, С.Сеидов отметил, что подписанное в 1999 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и бывшим президентом США Биллом Клинтоном соглашение о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан изменило всю будущую историю Южно-Кавказского региона. По словам С.Сеидова, продолжением сотрудничества в энергетической сфере можно считать создание Южного газового коридора. В своем выступлении он также сослался на вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.