Газета The Telegraph широко осветила выступление президента Ильхама Алиева на Саммите SIDS

В британской газете The Telegraph опубликована статья, в которой приведены выдержки из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS).

В британской газете The Telegraph опубликована статья, в которой приведены выдержки из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS).

Как сообщает Report , в материале под заголовком "Варварский неоколониализм Макрона подрывает борьбу с изменением климата" отмечается, что Азербайджан поддерживает угнетенные народы Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Корсики, Реюньона, Гваделупы и Мартиники.

В статье широко освещены основные тезисы, озвученные азербайджанским лидером в контексте обеспечения справедливого подхода в отношении SIDS.

"С тех пор как Азербайджан стал страной-организатором COP29, наши отношения с малыми островными развивающимися государствами поднялись на новый, более высокий уровень. Голоса малых островных развивающихся государств должны быть услышаны на глобальной арене. Я призываю все развитые страны, особенно страны с колониальным прошлым, оказать ощутимую финансовую и техническую поддержку малым островным государствам, чтобы они могли защитить свои страны от осложнений, связанных с климатическими изменениями.

Изменение климата затрагивает каждую страну, включая Азербайджан. Мы видим, как год от года мелеет Каспийское море. Мы видим, как в наших реках становится меньше воды, в наших горах — меньше снега. А невиданные нами ранее наводнения и проливные дожди сегодня, к сожалению, стали реальностью. Таким образом, климатические изменения затрагивают каждую страну, но для малых островных развивающихся государств это экзистенциальная угроза", - приводит газета слова президент Ильхама Алиева.

Также уделяется особое внимание заявлениям главы государства о значительной роли Азербайджана в поддержке малых островных развивающихся государств.

"Азербайджан демонстрирует решительную поддержку малым островным государствам. Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, в смягчении последствий ураганов, землетрясений и наводнений. Мы также поддержали проекты в области водоснабжения, продовольственной безопасности и восстановления культурного наследия.

Более десяти малых островных государств воспользовались нашей образовательной стипендиальной программой для получения образования в университетах Азербайджана. В течение нашего четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения мы предоставили финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, включая 20 малых островных государств.

Решение проблем, с которыми сталкиваются эти страны, находится в центре усилий Азербайджана на COP29. В мае этого года лидеры Багамских островов, Тонги и Тувалу посетили Азербайджан для обсуждения их видения COP. Принятое Бакинское коммюнике призвало к значимым результатам на COP29 и подчеркнуло важность доступного климатического финансирования. В сентябре в Баку был достигнут значительный прогресс в работе над Фондом для возмещения потерь и ущерба. Теперь процесс должен быть завершен, чтобы предоставить финансирование нуждающимся странам, в частности малым островным государствам.

Этим летом в Тонге Азербайджан подписал совместную декларацию с Содружеством. Мы предоставляем взнос в размере 10 млн долларов для поддержки совместных проектов, реализуемых в малых островных государствах Содружества. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании с Содружеством по использованию спутниковых данных Космического агентства Азербайджана для мониторинга и оценки состояния окружающей среды", - заявил президент Азербайджана.

Издание особо подчеркивает слова азербайджанского лидера, в которых проводятся параллели между неоколониализмом и изменением климата - важными вопросами международной повестки дня.

"Так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов.

Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Давайте поаплодируем жителям этих территорий. Они и сегодня, в XXI веке страдают от колониального господства.

С 1946-1947 годов Французская Полинезия и Новая Каледония признаны Организацией Объединенных Наций в качестве несамоуправляющихся территорий. Однако процесс их деколонизации все еще задерживается. В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией.

Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты.

Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек.

После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие.

Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены.

А что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир — джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела.

Азербайджан поддерживал малые островные государства в качестве председателя Движения неприсоединения, поддерживает их в качестве председателя COP29 и будет продолжать поддерживать своих друзей в будущем", - приводит The Telegraph заявления президента Ильхама Алиева.