Газета Le Monde о мечте переселенцев из Азербайджана вернуться на свои земли

В статье французской газеты приведены мнения изгнанных со своих земель в результате армянской оккупации людей

В известной французской газете Le Monde опубликована статья, в которой повествуется о мечте сотен тысяч азербайджанцев вернуться на родные земли по завершении армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье приведены мнения изгнанных со своих земель в результате армянской оккупации людей.

Отмечается, что на протяжении 26 лет вынужденные переселенцы жили мечтой о возвращении на родные земли. В статье говорится, что они верят в восстановление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым городов и сел, разрушенных вооруженными силами Армении.

"Наш Президент восстановит все и мы вернемся", - отмечает 78-летняя Улькер Аллахвердиева. Затем она говорит: "Я доверяла и сегодня доверяю нашему правительству. Благодарим Президента Ильхама Алиева за Победу и ждем возвращения на свои земли".

В статье говорится, что освобождение находящихся под оккупацией территорий всегда было составной частью государственной политики Азербайджана. Народ всегда жил мечтой о возвращении в родной край. В результате оккупации в начале 1990-х годов Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов, в которых проживали только азербайджанцы, а также этнической чистки более 600 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных очагов.

В статье также рассказывается о трагедии семьи Аллахвердиевых, которая была изгнана из Карабаха. Они вспоминают, как вечером вооруженные силы Армении вошли в село, подвергли дома обстрелу из танков, как люди бежали босиком в надежде спастись.

"У нас было время лишь сесть в машину. Мы даже не успели забрать свои вещи, взять паспорта. Помню лишь то, что я закрыла ключом дверь своего дома. Когда мы бежали, автомобиль сломался, мы были вынуждены три дня идти пешком. Как и села в Карабахе, в которых проживали сотни азербайджанцев, наше село Хоровлу также было полностью разрушено", - рассказала Улькер Аллахвердиева. Показывая фото, она говорит: "Это мой муж, сын и племянник. Они сражались и стали шехидами".

"Все вернутся на эти земли и найдут работу, мы хотим построить там новую жизнь". Об этом же говорит дочь Улькер Аллахвердиевой Мехрибан Гулиева, приводя в пример восстановленное правительством в 2016 году село Джоджуг Марджанлы.

25-летняя внучка Улькяр Аллахвердиевой Гюнай, которая учится в медтехникуме, в свою очередь, говорит: "Я люблю Баку, но я поеду в Хоровлу, где буду работать медсестрой".

Рахман, который в гневе от разрушения армянами кладбищ в оккупированных ими селах, говорит: "Они выкопали тело моего отца. Мало того, что они ломают надгробия, так они копают бульдозерами могилы и вытаскивают останки тел. В чем была такая необходимость?!". Об этом Рахману сообщил служащий в Азербайджанской армии племянник. Он отправился в Хоровлу и описал нынешнее состояние села.

Рахман говорит, что не падает духом, мечтает вернуться в село и отстроить заново двухэтажный дом, который он когда-то построил.

Его сосед Эльчин Гусейнов также возмущен действиями армян: "На протяжении 30 лет армяне грабили наши земли. А теперь, когда они уходят, сжигают дома. Они должны ответить за все, что разрушили".

В статье также отмечается, что большая часть территорий в Карабахе заминирована и для того, чтобы жить в безопасности их сначала надо разминировать.