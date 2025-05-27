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Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны

Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 13:14
Гая Мамедов: Армения приобретает репутацию исламофобской страны

Армения приобретает репутацию государства, где системная исламофобия получает все большее распространение.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов в ходе панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

Депутат отметил, что за последние три десятилетия наблюдается рост ксенофобии в отношении мусульман, и, хотя термин “исламофобия” получил свое формальное определение относительно недавно, само явление существовало задолго до этого.

"Как этнический азербайджанец, родившийся на территории нынешней Армении, я могу с полной уверенностью заявить, что эта страна по праву считается одним из наиболее ярких примеров страны, где системная исламофобия укоренилась и проявляется в самых разных формах. Судьба азербайджанцев, насильно изгнанных с территории Армении, это беспрецедентная историческая несправедливость. Да, в мировой истории были случаи этнических чисток и депортаций. Но Армения — едва ли не единственное государство, которому удалось создать практически моноэтническую территорию за счет насильственного изгнания других народов. Еще сто лет назад азербайджанцы составляли этническое большинство на этих землях. Однако все они, подчеркиваю — все, были депортированы", — заявил Мамедов.

По его словам, в Армении было разрушено более 300 мечетей, и сегодня в столице страны Ереване сохранилась лишь одна.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Ermənistan islamofob ölkə reputasiyası qazanır

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