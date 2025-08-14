О нас

Гасым Мохиуддин: Вашингтонское соглашение  - очень позитивное событие для Азербайджана и Армении Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, является очень позитивным событием с точки зрения развития двусторонних отношений.
14 августа 2025 г. 09:48
Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, является очень позитивным событием с точки зрения развития двусторонних отношений.

Данное мнение в комментарии Report выразил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

Он подчеркнул, что вашингтонская встреча стала историческим саммитом между президентом США Дональдом Трампом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном:

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана и выразил поздравления в связи с этим достижением".

Версия на английском языке Qasim Mohiuddin: Washington agreement very positive event for Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Qasım Mohiuddin: Vaşinqton razılaşması Azərbaycan və Ermənistan üçün çox müsbət hadisədir

