Гасым Мохиуддин: Вашингтонское соглашение - очень позитивное событие для Азербайджана и Армении

Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, является очень позитивным событием с точки зрения развития двусторонних отношений. Данное мнение в комментарии Report выразил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин. Он подчеркнул, что вашингтонская встреча стала историческим саммитом между президентом США Дональдом Трампом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном: "Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана и выразил поздравления в связи с этим достижением".

Версия на английском языке Qasim Mohiuddin: Washington agreement very positive event for Azerbaijan, Armenia