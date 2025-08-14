Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, является очень позитивным событием с точки зрения развития двусторонних отношений.
Данное мнение в комментарии Report выразил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.
Он подчеркнул, что вашингтонская встреча стала историческим саммитом между президентом США Дональдом Трампом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном:
"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана и выразил поздравления в связи с этим достижением".