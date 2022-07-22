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Гарибашвили: Высоко ценим грузино-азербайджанское братство и дружбу

Гарибашвили: Высоко ценим грузино-азербайджанское братство и дружбу «Азербайджан не только сосед Грузии, но и братский народ и дружественное государство. Грузия высоко ценит существующее братство и дружбу с Азербайджаном».
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 13:49
Гарибашвили: Высоко ценим грузино-азербайджанское братство и дружбу

"Азербайджан не только сосед Грузии, но и братский народ и дружественное государство. Грузия высоко ценит существующее братство и дружбу с Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Он отметил, что рад видеть в Грузии председателя УМК: "Я рад, что сегодня вы снова посетили нас в Тбилиси".

"У нас очень хорошие отношения, ваш визит является доказательством этого братства и любви. Мне особенно приятно, что у вас сложилась особая дружба с патриархом Ильей II, а также я знаю о вашем особом уважении к нему", заявил премьер-министр Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan-Azərbaycan qardaşlıq və dostluğunu yüksək qiymətləndiririk”

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