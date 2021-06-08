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Гарибашвили: Ведется интенсивный диалог для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Гарибашвили: Ведется интенсивный диалог для расширения сотрудничества с Азербайджаном "Мир и стабильность являются основными, главными условиями для проведения Грузией сбалансированной политики в регионе".
Внешняя политика
8 июня 2021 г. 18:50
Гарибашвили: Ведется интенсивный диалог для расширения сотрудничества с Азербайджаном
Ираклий Гарибашвили

"Мир и стабильность являются основными, главными условиями для проведения Грузией сбалансированной политики в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о выполнении правительственной программы.

В представленном парламенту документе отмечается, что последняя война в Карабахе создала серьезные трудности для региона, в период эскалации военных действий правительство Грузии проводило сбалансированную политику и создавало условия для транзита гуманитарных грузов.

В отчете говорится, что Грузия ведет интенсивный диалог с соседними странами – Турцией, Азербайджаном и Арменией для расширения сотрудничества в экономической, торговой, сельскохозяйственной, культурной и других сферах.

Отчет на более 150 страниц охватывает период с июня 2020 года по май текущего года. Глава правительства должен представить документ в законодательный орган в следующем месяце.

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Версия на английском языке Garibashvili: Intensive dialogue is underway to expand cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün intensiv dialoq aparılır”

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