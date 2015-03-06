Гарибашвили: У Грузии, Азербайджана и Турции - очень большой потенциал

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Турция и Азербайджан являются настоящими дружескими государствами для Грузии, нашими главными стратегическими партнерами, и мы всегда фиксируем готовность еще больше углублять наши торгово-экономические и дружеские отношения". Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии бизнес-форума с участием представителей Грузии, Турции и Азербайджана в Батуми.

Он отметил, что это четвертый форум, проводимый в подобном формате. Глава правительства выразил уверенность, что переговоры в рамках форума дадут сторонам возможность углубить торгово-экономические отношения между странами.

"Нашим бизнесменам будет дана возможность еще более интенсивно сотрудничать друг с другом. Как правило, такой формат способствует более эффективному и своевременному решению вопросов. У Грузии, Азербайджана и Турции есть очень большой потенциал, и мы способны сделать весь наш регион важным игроком в экономических отношениях между Западом и Востоком", — заявил Гарибашвили.