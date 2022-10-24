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Гарибашвили: Грузия поддерживает создание трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе

Гарибашвили: Грузия поддерживает создание трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе Правительство Грузии заявляет о полной готовности продолжить поддерживать мирную политику в регионе, и поддерживает предложенную президентом Азербайджана инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе.
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 14:59
Гарибашвили: Грузия поддерживает создание трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе
Ираклий Гарибашвили

Правительство Грузии заявляет о полной готовности продолжить поддерживать мирную политику в регионе, и предложенную президентом Азербайджана инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в условиях быстро меняющихся и сложных вызовов огромное значение придается миру и стабильности, которые являются ключевой данностью развития региона и благополучия наших народов.

"Мы также затронули существующую в регионе ситуацию, соглашение о начале процесса мирных переговоров, достигнутое между Азербайджаном и Арменией за последний период. Это, безусловно, дает нам огромную надежду. Здесь же еще раз хочу подтвердить, что Грузия, лично я и наша правительство, заявляем полную готовность продолжить и поддерживать мирную политику, которую мы начали вместе", - заявил Гарибашвили.

При этом, премьер подчеркнул, что инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет другие форматы сотрудничества, наоборот - она будет помогать.

"Я верю, что вместе мы сделаем еще очень много важных дел. Я также приветствую озвученную вами в Праге инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе", - заявил Гарибашвили.

В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Азербайджан, Армения и Грузия.

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Версия на английском языке Garibashvili: Georgia supports trilateral discussion format in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: “Gürcüstan Cənubi Qafqazda üçtərəfli əməkdaşlıq formatının yaradılmasını dəstəkləyir”

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