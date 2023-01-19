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Гарибашвили: Отношения с Азербайджаном проверены временем

Гарибашвили: Отношения с Азербайджаном проверены временем Отношения между Азербайджаном и Грузией проверены временем, надежны и заслуживают доверия.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 18:26
Гарибашвили: Отношения с Азербайджаном проверены временем

Отношения между Азербайджаном и Грузией проверены временем, надежны и заслуживают доверия.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы вместе реализовали очень важные и исторические проекты, совместно построили нефте- и газопроводы. Теперь работаем над железнодорожным проектом и это не предел", - отметил он, добавив, что Грузия разрабатываем различные инициативы вместе с Азербайджаном.

Комментируя значимость Среднего коридора, премьер-министр подчеркнул, что внимание, уделяемое данному проекту, выросло с начала войны в Украине.

"Этот коридор является кратчайшим путем, соединяющим Азию с Европой. Так, по данному маршруту поезд из Китая в Грузию прибывает в течение 15, максимум 20 дней", - добавил Гарибашвили, отметив, что коридор обладает большим потенциалом.

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Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Azərbaycanla münasibətlər zamanın sınağından çıxıb”

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