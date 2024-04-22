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Гарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

Гарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения Председатель партии ”Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 19:35
Гарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

Председатель партии ”Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждены текущие дружеские и партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном, вопросы углубления стратегического сотрудничества между двумя странами в различных сферах, а также региональные процессы.

На встрече была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе.

Ф.Гулиев поблагодарил Ираклия Гарибашвили за посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией во время его пребывания на посту премьер-министра.

Председатель партии в свою очередь поблагодарил посла за вклад в укрепление связей между Грузией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке ФотоGaribashvili mulls bilateral relations with Azerbaijani envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоQaribaşvili Azərbaycan səfiri ilə iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edib

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