Гарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

Председатель партии ”Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.

Председатель партии ”Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждены текущие дружеские и партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном, вопросы углубления стратегического сотрудничества между двумя странами в различных сферах, а также региональные процессы.

На встрече была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе.

Ф.Гулиев поблагодарил Ираклия Гарибашвили за посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией во время его пребывания на посту премьер-министра.

Председатель партии в свою очередь поблагодарил посла за вклад в укрепление связей между Грузией и Азербайджаном.