Гарибашвили: Наша главная цель – поддержание мира и стабильности

Одной из главных целей Азербайджана и Грузии на данный момент является содействие миру и стабильности.

Одной из главных целей Азербайджана и Грузии на данный момент является содействие миру и стабильности.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в ходе встречи с президентом Азербайджана была обсуждена ситуация в регионе.

"Мы говорили о турбулентности, которую сейчас переживает Украина, и это, естественно, увеличивает факторы риска для стран", - отметил Гарибашвили. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что страны не сталкивались с подобным глобальном вызовом со времен Второй мировой войны.

"Наша ключевая цель – содействовать миру и стабильности, которые являются основой и фундаментом наших наций. Другой не менее важной целью является экономический рост, создание большего числа рабочих мест", - сказал он.

И. Гарибашвили отметил, что в этой связи Азербайджан и Грузия говорят на "одном языке".