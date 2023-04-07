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Гарибашвили: Наша главная цель – поддержание мира и стабильности

Гарибашвили: Наша главная цель – поддержание мира и стабильности Одной из главных целей Азербайджана и Грузии на данный момент является содействие миру и стабильности.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:36
Гарибашвили: Наша главная цель – поддержание мира и стабильности

Одной из главных целей Азербайджана и Грузии на данный момент является содействие миру и стабильности.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в ходе встречи с президентом Азербайджана была обсуждена ситуация в регионе.

"Мы говорили о турбулентности, которую сейчас переживает Украина, и это, естественно, увеличивает факторы риска для стран", - отметил Гарибашвили. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что страны не сталкивались с подобным глобальном вызовом со времен Второй мировой войны.

"Наша ключевая цель – содействовать миру и стабильности, которые являются основой и фундаментом наших наций. Другой не менее важной целью является экономический рост, создание большего числа рабочих мест", - сказал он.

И. Гарибашвили отметил, что в этой связи Азербайджан и Грузия говорят на "одном языке".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: "Ukraynadakı vəziyyəti də müzakirə etdik"

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