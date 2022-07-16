Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно

"Надеюсь, что встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси пройдет успешно и привнесет позитивную динамику в диалог между сторонами".

"Надеюсь, что встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси пройдет успешно и привнесет позитивную динамику в диалог между сторонами".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Дж.Байрамов отметил роль личных усилий премьер-министра Грузии в вопросе посредничества между Азербайджаном и Арменией.

На встрече были обсуждены вопросы мирной инициативы Грузии в регионе, сотрудничество во взаимовыгодных сферах, экономике, торговле и культуре. Было отмечено, что платформа диалога поспособствует нормализации региональных отношений.

Стороны также обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, сотрудничество в сфере транспорта и энергетики.

Глава МИД выразил решительную поддержку Азербайджана суверенитету и территориальной целостности Грузии. И.Гарибашвили отметил, что Грузия также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.