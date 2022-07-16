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Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно

Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно "Надеюсь, что встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси пройдет успешно и привнесет позитивную динамику в диалог между сторонами".
Внешняя политика
16 июля 2022 г. 12:22
Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно

"Надеюсь, что встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси пройдет успешно и привнесет позитивную динамику в диалог между сторонами".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Дж.Байрамов отметил роль личных усилий премьер-министра Грузии в вопросе посредничества между Азербайджаном и Арменией.

На встрече были обсуждены вопросы мирной инициативы Грузии в регионе, сотрудничество во взаимовыгодных сферах, экономике, торговле и культуре. Было отмечено, что платформа диалога поспособствует нормализации региональных отношений.

Стороны также обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, сотрудничество в сфере транспорта и энергетики.

Глава МИД выразил решительную поддержку Азербайджана суверенитету и территориальной целостности Грузии. И.Гарибашвили отметил, что Грузия также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

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Версия на английском языке Garibashvili: I hope that meeting of Azerbaijani and Armenian MFAs will be successful
Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Tbilisi görüşünün uğurla keçəcəyinə ümidvaram”

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