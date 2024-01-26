Гарибашвили: Надеемся, что Ереван и Баку в скором времени подпишут мирное соглашение

Грузия всегда была сторонницей долгосрочного мира и стабильности в регионе, и готова внести свой вклад в это дело.

Грузия всегда была сторонницей долгосрочного мира и стабильности в регионе, и готова внести свой вклад в это дело.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.

"Мы всегда готовы внести вклад в установление долгосрочного мира и считаем, что это выгодно странам региона. С большим оптимизмом следим за диалогом между Ереваном и Баку. Надеемся, что стороны в скором времени оформят мирное соглашение", - отметил он.