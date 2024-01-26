О нас

Гарибашвили: Надеемся, что Ереван и Баку в скором времени подпишут мирное соглашение

Гарибашвили: Надеемся, что Ереван и Баку в скором времени подпишут мирное соглашение Грузия всегда была сторонницей долгосрочного мира и стабильности в регионе, и готова внести свой вклад в это дело.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 17:39
Гарибашвили: Надеемся, что Ереван и Баку в скором времени подпишут мирное соглашение

Грузия всегда была сторонницей долгосрочного мира и стабильности в регионе, и готова внести свой вклад в это дело.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.

"Мы всегда готовы внести вклад в установление долгосрочного мира и считаем, что это выгодно странам региона. С большим оптимизмом следим за диалогом между Ереваном и Баку. Надеемся, что стороны в скором времени оформят мирное соглашение", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Ümid edirik ki, İrəvan və Bakı tezliklə sülh sazişi imzalayacaq”
Версия на английском языке Georgia hopes for soonest signing of peace treaty between Azerbaijan and Armenia

Другие новости из категории

Захарова: Россия готова продолжать усилия для достижения мира на Южном Кавказе
Захарова: Россия готова продолжать усилия для достижения мира на Южном Кавказе
26 января 2024 г. 18:47
Пашинян: Соглашение между Ереваном и Баку станет основой мира в регионе
Пашинян: Соглашение между Ереваном и Баку станет основой мира в регионе
26 января 2024 г. 17:56
МИД: Азербайджан привержен переходу на возобновляемые источники энергии
МИД: Азербайджан привержен переходу на возобновляемые источники энергии
26 января 2024 г. 17:23
Haber Global: Азербайджан не закрыл глаза на двойные стандарты Запада
Haber Global: Азербайджан не закрыл глаза на двойные стандарты Запада
26 января 2024 г. 16:28
Мевлют Чавушоглу: Решение ПАСЕ против Азербайджана необъективно
Мевлют Чавушоглу: Решение ПАСЕ против Азербайджана необъективно
26 января 2024 г. 16:22
Азербайджан занял второе место в рейтинге общественного развития среди стран СНГ
Азербайджан занял второе место в рейтинге общественного развития среди стран СНГ
26 января 2024 г. 15:59
Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ
Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ
26 января 2024 г. 15:11
Итальянские СМИ: Действия Франции по отношению к Азербайджану - автогол
Итальянские СМИ: Действия Франции по отношению к Азербайджану - автогол
26 января 2024 г. 14:33
Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза
Президент Азербайджана поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза
26 января 2024 г. 11:44
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi