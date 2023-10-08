Гарибашвили: Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном в любом направлении

Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном в любом направлении.

Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном в любом направлении.

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Тбилиси.

"Мы сотрудничаем по многим направлениям – в энергетической, транспортной, логистической, железнодорожной и во всех других сферах. Мы также обсудили развитие и перспективы проекта Среднего коридора. Как вам известно, мы действуем в координации с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы этот проект успешно развивался. Расширяется железнодорожный проект. Магистральные дороги, морские порты - все это находится в нашей повестке дня", - сказал премьер-министр.

По его словам, строительство автомагистрали Восток-Запад будет завершено в ближайшее время.

"Азербайджан вместе с Грузией приступил к очень большим делам. Мы тоже модернизируем свои железнодорожные линии и до конца следующего года завершим эту работу. Тем самым мы сможем вдвое увеличить объемы грузов. В скором времени мы приступим к строительству морского порта Анаклия. Его грузоперевалочная способность будет равна 100 миллионам тонн. В то же время мы завершим строительство автомагистрали Восток-Запад. Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном в любом направлении. В течение нескольких месяцев мы отметим расширение очередного исторического проекта. Этот проект также будет успешно реализован. Поэтому у нас очень ясные перспективы. У нас предельно ясный взгляд в будущее. Уверен, что наши партнерство и дружба с Азербайджаном будут долговечными", - подчеркнул И.Гарибавшили.