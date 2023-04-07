Гарибашвили: Координируем действия с Азербайджаном в вопросах развития Среднего коридора

Мы работаем координационно с Азербайджаном в вопросах развития Среднего Коридора

Грузия работает с Азербайджаном в вопросах развития Среднего Коридора, координируя свои действия.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он выразил уверенность в том, что в скором времени все препятствия по развитию Среднего коридора будут устранены. "Нужно совместно развивать инфраструктуру - наши порты и железные дороги. Мы сейчас работает над строительством нового порта в Грузии",- сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии добавил, что планирующееся через год расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также позволит увеличить грузопоток по Среднему коридору.

"Сейчас основная цель - обеспечить мир и стабильность в регионе. Нужно реализовывать больше региональных проектов и далее работать над ними как братья и соседи",- сказал он.

Премьер-министр Грузии особенно отметил, что в этом году отмечается 100-летний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Как и вы, Гейдар Алиев был большим другом Грузии. Я желаю процветания вам и вашему народу",- заключил Гарибашвили.