Гарибашвили: Грузия и Азербайджан сосредоточены на укреплении связей для экономического роста

Грузия и Азербайджан сосредоточены на укреплении двусторонних связей и стимулировании экономического роста.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в социальной сети "Х" по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Отличная встреча с президентом Азербайджана. Грузия и Азербайджан сосредоточены на укреплении связей и стимулировании экономического роста. Мы изучаем совместные возможности в области торговли, энергетики, устойчивого развития и инфраструктуры на благо наших людей. Подтвердил поддержку Грузией прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.