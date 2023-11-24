Гарибашвили: Грузия и Азербайджан работают над усовершенствованием Среднего коридора

Грузия и Азербайджан, а также другие партнеры работают над усовершенствованием Среднего коридора, который служит мостом между Востоком и Западом.

Грузия и Азербайджан, а также другие партнеры работают над усовершенствованием Среднего коридора, который служит мостом между Востоком и Западом.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на проходящем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.

"Азербайджан очень важный экономический партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами вырос на 16%", - сказал Гарибашвили.

По его словам, проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря очень важен для региона.

"Грузия предприняла шаги для вложения инвестиций в проекты по строительству дорог, развитию воздушного транспорта", - добавил премьер-министр.

Он также отметил, что Грузия заинтересована в консолидации партнерства с Азербайджаном, с регионом Центральной Азии.