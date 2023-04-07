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Гарибашвили: Гениальный Гейдар Алиев был большим другом Грузии

Гарибашвили: Гениальный Гейдар Алиев был большим другом Грузии В этом году в Азербайджане отмечается 100-летие великого Гейдара Алиева. Вы (президент Ильхам Алиев – ред.) являетесь нашим другом, Гейдар Алиев тоже был большим другом Грузии.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 17:26
Гарибашвили: Гениальный Гейдар Алиев был большим другом Грузии

В этом году в Азербайджане отмечается 100-летие великого Гейдара Алиева. Вы (президент Ильхам Алиев – ред.) являетесь нашим другом, Гейдар Алиев тоже был большим другом Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что основная цель – обеспечить мир и стабильность в регионе, премьер-министр подчеркнул: "Мы должны реализовать больше проектов в регионе. Мы будем продвигать нашу работу в прекрасной, братской атмосфере".

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Версия на английском языке Garibashvili: Heydar Aliyev was a great friend of Georgia
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Heydər Əliyev Gürcüstanın nəhəng dostu olub"

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