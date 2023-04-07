Гарибашвили: Гениальный Гейдар Алиев был большим другом Грузии

В этом году в Азербайджане отмечается 100-летие великого Гейдара Алиева. Вы (президент Ильхам Алиев – ред.) являетесь нашим другом, Гейдар Алиев тоже был большим другом Грузии.

В этом году в Азербайджане отмечается 100-летие великого Гейдара Алиева. Вы (президент Ильхам Алиев – ред.) являетесь нашим другом, Гейдар Алиев тоже был большим другом Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что основная цель – обеспечить мир и стабильность в регионе, премьер-министр подчеркнул: "Мы должны реализовать больше проектов в регионе. Мы будем продвигать нашу работу в прекрасной, братской атмосфере".