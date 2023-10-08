Гарибашвили: Азербайджан является одним из главных торговых партнеров Грузии

Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии.
Как сообщает из Тбилиси корреспондент
Грузинский премьер поблагодарил главу нашего государства за визит и теплый прием, оказанный в Габале в апреле этого года.
"Мы провели очень плодотворную встречу с президентом Азербайджана, обсудили многие вопросы, включая сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и логистики. Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии. Торговый оборот продолжает расти и в этом году, за прошедший период он вырос уже на 15 процентов", - подчеркнул И.Гарибашвили.
Он также анонсировал завершение к концу года расширения железнодорожного сообщения на территории Грузии, что "существенно увеличит пропускную способность транспортного маршрута" Баку-Тбилиси-Карс.