Гарибашвили: Азербайджан является одним из главных торговых партнеров Грузии

Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии.

Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии.

Как сообщает из Тбилиси корреспондент Report , об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Грузинский премьер поблагодарил главу нашего государства за визит и теплый прием, оказанный в Габале в апреле этого года.

"Мы провели очень плодотворную встречу с президентом Азербайджана, обсудили многие вопросы, включая сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и логистики. Азербайджан является одним из самых крупных торговых партнёров Грузии. Торговый оборот продолжает расти и в этом году, за прошедший период он вырос уже на 15 процентов", - подчеркнул И.Гарибашвили.

Он также анонсировал завершение к концу года расширения железнодорожного сообщения на территории Грузии, что "существенно увеличит пропускную способность транспортного маршрута" Баку-Тбилиси-Карс.