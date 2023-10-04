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Гамид Гамидов: Вооружение Армении со стороны Франции негативно отразится на безопасности в регионе

Гамид Гамидов: Вооружение Армении со стороны Франции негативно отразится на безопасности в регионе Вооружение Армении со стороны Франции негативно отразится на регионе.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 12:54

Потенциальная возможность предоставления вооружений и военной техники Армении со стороны Франции негативно отразится на стабильности и безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBC заявил медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

По его словам, эти заявления Франции о предоставлении военной техники является чистейшей воды популизмом: "Это в первую очередь опасно, так как с Арменией соседствует Турция, которая является членом НАТО. И вряд ли данный шаг Франции понравится Турции".

Гамидов подчеркнул, что Франция уже пару лет занимает совершенно откровенную одностороннюю проармянскую позицию, поэтому ничего удивительного в этих последних французских заявлениях нет.

"Франция теряет свои позиции на международной арене. Они и в ЕС, и на международной арене ухудшаются... Она пытается показать, что все еще является империей, но все это бессмысленно", - добавил он.

Медиадиректор Global Media Group также предположил, что Армения ратифицировала Римский статут под диктовку Франции и США, что говорит о том, что Армения является разменной монетой в руках Запада и Франции в противостоянии с Россией.

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