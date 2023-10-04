Гамид Гамидов прокомментировал заявление Веданта Пателя о мониторинговой миссии в Карабахе

3 октября первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил о необходимости создания долгосрочной независимой международной мониторинговой миссии в Карабахе.

3 октября первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил о необходимости создания долгосрочной независимой международной мониторинговой миссии в Карабахе.

Как передает Report , своим мнением по этому поводу с Baku TV поделился медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

"Ведант Патель, который является представителем Госдепартамента США, буквально накануне заявил о том, что американцы хотят иметь в Карабахе свою международную миссию. Не совсем понятно, для чего она нужна, и он это не объясняет. За чем будет наблюдать эта международная миссия? Потому что я не помню вообще в мировой истории, а в новейшей истории уж точно, чтобы одна страна, которая освобождает свои земли, на которых осталась определенная часть сепаратистов, добровольно оставшихся, не ушедших, чтобы так лояльно к ним относилась, чтобы проявляла такую заботу.

Как вы знаете, никто никого не изгонял, а армянское население Карабаха в большинстве своем добровольно покинуло эти земли", - отметил он.