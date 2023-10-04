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Гамид Гамидов прокомментировал заявление Веданта Пателя о мониторинговой миссии в Карабахе

Гамид Гамидов прокомментировал заявление Веданта Пателя о мониторинговой миссии в Карабахе 3 октября первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил о необходимости создания долгосрочной независимой международной мониторинговой миссии в Карабахе.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 19:30
Гамид Гамидов прокомментировал заявление Веданта Пателя о мониторинговой миссии в Карабахе

3 октября первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил о необходимости создания долгосрочной независимой международной мониторинговой миссии в Карабахе.

Как передает Report, своим мнением по этому поводу с Baku TV поделился медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

"Ведант Патель, который является представителем Госдепартамента США, буквально накануне заявил о том, что американцы хотят иметь в Карабахе свою международную миссию. Не совсем понятно, для чего она нужна, и он это не объясняет. За чем будет наблюдать эта международная миссия? Потому что я не помню вообще в мировой истории, а в новейшей истории уж точно, чтобы одна страна, которая освобождает свои земли, на которых осталась определенная часть сепаратистов, добровольно оставшихся, не ушедших, чтобы так лояльно к ним относилась, чтобы проявляла такую заботу.

Как вы знаете, никто никого не изгонял, а армянское население Карабаха в большинстве своем добровольно покинуло эти земли", - отметил он.

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Версия на английском языке Hamid Hamidov comments on Vedant Patel’s statement on monitoring mission in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Həmid Həmidov Vedant Patelin Qarabağdakı monitorinq missiyası ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib

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