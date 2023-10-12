Гамид Гамидов о двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов

Медиадиректор Global Media Group, известный журналист Гамид Гамидов в эфире Baku TV прокомментировал политику двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов.
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"Белый дом заявляет, что безоговорочно поддерживает Израиль... Но американская пресса дает информацию обеих сторон. В данном случае они ведут себя на удивление куда профессиональнее, чем вели себя и ведет себя до сих пор в целом западная и, в частности, американская пресса в отношении нас и Армении. И налицо опять, в очередной раз двойные стандарты", - подчеркнул Г.Гамидов.
По его словам, окончательное решение всех вопросов 19-20 сентября (проведение антитеррористических мероприятий локального характера - ред.) было исключительно в интересах нашей страны и братской Турции.
"Если брать бывших "посредников" в т.н Минской группе, ... то никто не был заинтересован в том, чтобы конфликт, наконец, полностью решился и Азербайджан всецело восстановил свой суверенитет", - отметил Гамид Гамидов.
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