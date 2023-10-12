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Гамид Гамидов о двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов

Гамид Гамидов о двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов Белый дом заявляет, что поддерживает Израиль Перес безоговорочно, но при этом и журналисты, но их пресса, их медиа освещают конфликт, и у них есть командированный целестину сектор Газа. Если командированный журналисты, есть журналисты, которые оттуда выхо
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 23:58
Гамид Гамидов о двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов

Медиадиректор Global Media Group, известный журналист Гамид Гамидов в эфире Baku TV прокомментировал политику двойных стандартах в западной прессе при освещении конфликтов.

Как сообщает Report, журналист отметил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта американские СМИ освещают события из региона "на удивление куда профессиональнее".

"Белый дом заявляет, что безоговорочно поддерживает Израиль... Но американская пресса дает информацию обеих сторон. В данном случае они ведут себя на удивление куда профессиональнее, чем вели себя и ведет себя до сих пор в целом западная и, в частности, американская пресса в отношении нас и Армении. И налицо опять, в очередной раз двойные стандарты", - подчеркнул Г.Гамидов.

По его словам, окончательное решение всех вопросов 19-20 сентября (проведение антитеррористических мероприятий локального характера - ред.) было исключительно в интересах нашей страны и братской Турции.

"Если брать бывших "посредников" в т.н Минской группе, ... то никто не был заинтересован в том, чтобы конфликт, наконец, полностью решился и Азербайджан всецело восстановил свой суверенитет", - отметил Гамид Гамидов.

Подробнее - в сюжете Baku TV:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəmid Həmidov Qərb mediasında münaqişələrin işıqlandırılmasındakı ikili standartlardan danışıb

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