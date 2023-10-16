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Гамид Гамидов: Азербайджанский флаг в Ханкенди - историческое событие

Гамид Гамидов: Азербайджанский флаг в Ханкенди - историческое событие Поднятие государственного флага Азербайджана в Ханкенди - значимое событие в истории страны
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 18:59
Гамид Гамидов: Азербайджанский флаг в Ханкенди - историческое событие

Водружение государственного флага Азербайджана в Ханкенди - значимое событие в истории страны.

Как передает Report, об этом медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов заявил в интервью телеканалу CBC.

Он отметил, что событие такого масштаба, а также единство и дух азербайджанского народа, обязательно попадут в учебники истории.

"Азербайджанский флаг в Ханкенди стал настоящим символом победы. Я уверен, что многие до конца не осознают, насколько это важное и исторически значимое событие, которое обязательно войдет в учебники истории. Что этому предшествовало? Прежде всего, азербайджанский народ не сломился. После поражения в первой Карабахской войне мы продолжили постепенно укреплять наш потенциал, как в военном, так и в экономическом плане", - сказал Г. Гамидов.

По его словам, весь азербайджанский народ всегда верил и знал, что эти территории обязательно вернутся к истинным хозяевам.

"Мы готовились полностью к тому, что эти земли обязательно вернутся настоящему хозяину – Азербайджану. Азербайджанский народ, а также его руководство, включая Гейдара Алиева и Ильхама Алиева, предпринимали все необходимые шаги, чтобы приблизить этот момент, этот важный день", - отметил он.

"Теперь в Азербайджане нет ни одного города, где бы не развевался государственный флаг. Это событие имеет огромное значение. Вчера мы полностью завершили и закрепили нашу победу", - добавил медиадиректор Global Media Group.

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Версия на азербайджанском языке Həmid Həmidov: Xankəndidə Azərbaycan bayrağının ucaldılması tarixi hadisədir

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