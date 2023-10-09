Галузин: Зангезурский коридор поспособствует экономическому развитию стран Южного Кавказа

Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств Южного Кавказа.
Как передает московское бюро Report, об этом в интервью РБК заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По его словам, Армения в этом случае укрепит и расширит свои транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией, Россией.
"Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. Общая стабилизация ситуации на Южном Кавказе послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы", - отметил Галузин.