Галузин: Зангезурский коридор поспособствует экономическому развитию стран Южного Кавказа

Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств Южного Кавказа.

Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств Южного Кавказа.

Как передает московское бюро Report, об этом в интервью РБК заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, Армения в этом случае укрепит и расширит свои транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией, Россией.

"Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. Общая стабилизация ситуации на Южном Кавказе послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы", - отметил Галузин.