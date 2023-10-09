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Галузин: Зангезурский коридор поспособствует экономическому развитию стран Южного Кавказа

Галузин: Зангезурский коридор поспособствует экономическому развитию стран Южного Кавказа Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств Южного Кавказа.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 11:04
Галузин: Зангезурский коридор поспособствует экономическому развитию стран Южного Кавказа

Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств Южного Кавказа.

Как передает московское бюро Report, об этом в интервью РБК заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, Армения в этом случае укрепит и расширит свои транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией, Россией.

"Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. Общая стабилизация ситуации на Южном Кавказе послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы", - отметил Галузин.

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Версия на английском языке Galuzin: Zangazur corridor to contribute to economic development of South Caucasus countries

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